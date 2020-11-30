В Харьковской области продолжает расти количество заболевших китайским вирусом

Так, по состоянию на 9:00 30 ноября в регионе зафиксировано 120 случаев заболевания за сутки, 4 человека умерло, 1339 выздоровело.

В Украине зафиксировано 9946 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 570 детей и 360 медработников.

Госпитализировано - 1161 человека; летальных случаев - 114; выздоровели - 5771 человек.

Ранее мы писали, что полный локдаун в Украине скорее всего введут на период с 14 декабря по 25 января.

Такое мнение высказал политический аналитик Руслан Бизяев в интервью Politeka-online.

Он подчеркнул, что полного локдауна Украине не избежать, и сейчас вопрос стоит только в датах.

"Это однозначно проблематика 2020 года. Я не думаю, что это перетянут на следующий год. Смысл?" - сказал Бизяев.

Комментируя слова Авакова о том, что не нужно ждать новогодних праздников, и надо срочно вводить локдаун уже сейчас, Бизяев подчеркнул, что это нужно для того, чтобы решить несколько задач.

"Первое - это задача медицинская. Вторая - экономическая. Чем раньше вводишь локдаун, тем раньше из него выходишь. По большому счету, это надо было делать в октябре", - уверен эксперт.

Он напомнил, что полный локдаун вводился весной, когда в Украине было около 500-600 больных. Сейчас эта цифра достигла 12 тысяч.

Как сообщала Politeka, харьковчане ополчились против нарушителей в метро, пришлось останавливать метро.

Добавим, что Харьков ждут жесткие ограничения, карантин был только раскачкой: что задумала власть.

Напомним также, что харьковчан будут штрафовать посреди улицы, детали нового решения: за что и сколько придется платить.