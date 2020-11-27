В Харькове вандалы разгромили автобусную остановку
Об этом сообщил телеграм-канал "Труха".
"Недоброе утро на Зерновой: вандалы труханули остановку. Когда забыл маску и тебя не впустили в автобус?", - подписал фото автор публикации.
"Не первый раз эта остановка терпит", "Ну что за осколки мозга у людей в головах, это ж с**а все с нашего кармана", "У нас не люди,а д**илы,что ни постройки,все надо сломать и разрушить,а у самих будет потом ж**а покинуть на остановке,какая Европа,когда люди неандертальцы", "А есть хоть какие-то доказательства что это именно вандалы??? Я лично 2 раза наблюдал картину как эти стекла буквально взываются на мелкие части без малейшего участия человека. То ли это перепады температур + ветер, или еще что, но факт остается фактом. Так что не всегда это дело рук человеческих", - возмущаются харьковчане в комментариях.
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Как сообщала Politeka, харьковчане ополчились против нарушителей в метро, пришлось останавливать метро.
Добавим, что Харьков ждут жесткие ограничения, карантин был только раскачкой: что задумала власть.
Напомним также, что харьковчан будут штрафовать посреди улицы, детали нового решения: за что и сколько придется платить.