В Харьковской области в 2020 году увеличилось количество безработных граждан
Как сообщили в областном Центре занятости, число жителей, которые не имеют постоянной работы, возросло на 22% или на 14 тыс. человек, по сравнению с прошлым годом.
Об этом сообщил заместитель руководителя Центра занятости Анатолий Толстых.
На ситуацию сильно повлияла эпидемия китайского вируса и связанные с ней проблемы, говорят специалисты.
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Ранее мы писали, что харьковчанам показали самый страшный подъезд в городе.
Телеграм-канал "Харьков life" опубликовал фото подъезда с жуткими надписями в подъезде и странной лестницей.
"Ты поднимаешься по лестницам, расставленным в каком-то хаотичном порядке.
Незабываемого антуража подъезду добавляет надпись "Убивать" и "Я тебя покалечу" прямо на входе. Обратите особое внимание на надписи на входных дверях в подъезд. Как вообще там люди живут?", - задается вопросом автор публикации.
Как сообщала Politeka, харьковчане ополчились против нарушителей в метро, пришлось останавливать метро.
Добавим, что Харьков ждут жесткие ограничения, карантин был только раскачкой: что задумала власть.
Напомним также, что харьковчан будут штрафовать посреди улицы, детали нового решения: за что и сколько придется платить.