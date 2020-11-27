Харьковчанам показали самый страшный подъезд в городе

Телеграм-канал "Харьков life" опубликовал фото подъезда с жуткими надписями в подъезде и странной лестницей.

"Ты поднимаешься по лестницам, расставленным в каком-то хаотичном порядке.

Незабываемого антуража подъезду добавляет надпись "Убивать" и "Я тебя покалечу" прямо на входе. Обратите особое внимание на надписи на входных дверях в подъезд. Как вообще там люди живут?", - задается вопросом автор публикации.

Кроме того, недавно мы писали, что в Харькове вандалы разгромили автобусную остановку.

"Недоброе утро на Зерновой: вандалы труханули остановку. Когда забыл маску и тебя не впустили в автобус?", - подписал фото автор публикации.

Как сообщала Politeka, харьковчане ополчились против нарушителей в метро, пришлось останавливать метро.

Добавим, что Харьков ждут жесткие ограничения, карантин был только раскачкой: что задумала власть.

Напомним также, что харьковчан будут штрафовать посреди улицы, детали нового решения: за что и сколько придется платить.