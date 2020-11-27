В Харьковской больнице остаются четверо травмированных во время взрыва человек

Напомним, что харьковчане пострадали в результате взрыва на газораспределительном пункте в Дергачевском районе, который произошел 28 октября.

Об этом сообщила пресс-секретарь Харьковского горсовета Ольга Мирошниченко, передает "Суспільне".

Известно что двух травмированных выписали из больницы утром 27 ноября.

Состояние четверых, в ожоговом отделении, улучшается, из реанимации перевели в обычную палату пациента, который перенес операцию.

Всех травмированных планируют выписать из больницы до середины декабря.

Ранее мы писали, что министр здравоохранения Максим Степанов считает, что локдаун разорвет цепь передачи китайского вируса.

В МОЗ опасаются ухудшения ситуации во время новогодних праздников.

Инфекционист Ольга Голубовская также считает, что пик заболеваемости COVID-19 будет в декабре-январе. Причем, сейчас украинцы тяжелее переносят болезнь из-за погодных условий, получая большую дозу возбудителя.

Как сообщала Politeka, харьковчане ополчились против нарушителей в метро, пришлось останавливать метро.

Добавим, что Харьков ждут жесткие ограничения, карантин был только раскачкой: что задумала власть.

Напомним также, что харьковчан будут штрафовать посреди улицы, детали нового решения: за что и сколько придется платить.