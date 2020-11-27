На Харьковщине отравились дети

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

В полицию Дергачевского района поступила информация об отравлении воспитанников детсада в районном центре.

Полицейские выяснили, что 25 ноября в садике находились десятеро детей в возрасте от трех до четырех лет.

Дети в тот день ели молочный суп с макаронами, а на следующий день воспитательница группы сообщила об отсутствии шестерых из них.

Родители по телефону сообщили, что дети отравились и некоторым из них пришлось обращаться к врачам.

Ранее мы писали, что жители Харькова пожаловались на работу проводниц в электричке.

По словам автора, проводницы вместо того, чтобы проверять масочный режим, попросили уступить им место, а после и вовсе достали домино и играли всю дорогу.

"Электричка Харьков-Левада — Изюм, 19:00. Две малыхи-проводницы, которые должны следить за масочным режимом, попросили им уступить место, типа третью ждут, а потом внаглую достали (на освободившееся место, домино и играли всю дорогу). По**й им, что в вагоне всем с*ать на маски",- возмутился автор публикации.

Как сообщала Politeka, харьковчане ополчились против нарушителей в метро, пришлось останавливать метро.

Добавим, что Харьков ждут жесткие ограничения, карантин был только раскачкой: что задумала власть.

Напомним также, что харьковчан будут штрафовать посреди улицы, детали нового решения: за что и сколько придется платить.