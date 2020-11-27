В Харьковской области пропал велосипедист

Родственники разыскивают 47-летнего Сергея Козлова, жителя поселка Великий Бурлук.

В последний раз мужчину видели 13 ноября - в 8 утра вышел из дома, сел на зеленый велосипед и поехал в село Замост, но мужчина не доехал в пункт назначения.

Приметы разыскиваемого: рост 177-179 см, худощавое телосложение, есть шрам на затылке.

Был одет в камуфляжную куртку, синие джинсы, черные сапоги и шапку.

Любую информацию о местонахождении разыскиваемого родственники просят сообщить по тел: 068-777-0-112 или 102.

Ранее мы писали, что жители Харькова пожаловались на работу проводниц в электричке.

По словам автора, проводницы вместо того, чтобы проверять масочный режим, попросили уступить им место, а после и вовсе достали домино и играли всю дорогу.

"Электричка Харьков-Левада — Изюм, 19:00. Две малыхи-проводницы, которые должны следить за масочным режимом, попросили им уступить место, типа третью ждут, а потом внаглую достали (на освободившееся место, домино и играли всю дорогу). По**й им, что в вагоне всем с*ать на маски",- возмутился автор публикации.

Как сообщала Politeka, харьковчане ополчились против нарушителей в метро, пришлось останавливать метро.

Добавим, что Харьков ждут жесткие ограничения, карантин был только раскачкой: что задумала власть.

Напомним также, что харьковчан будут штрафовать посреди улицы, детали нового решения: за что и сколько придется платить.