В Харькове грузовик раздавил женщину-пешехода

Страшный случай произошел на перекрестке улицы Молочной и Плехановской 27 ноября в 09:37. Через несколько минут бригада медиков была на месте.

“Пострадавшая скончалась до приезда врачей. У нее открытая черепно-мозговая травма. В результате происшествия ей оторвало голову. На вид женщине около 50 лет. По моей информации, автомобиль, сбивший пешехода, скрылся с места происшествия”, — рассказал Забашта, руководитель Центра экстренной медпомощи и медицины.

В пресс-службе полиции Харьковской области рассказать о подробностях происшествия пообещали позже.

Ранее мы писали, что жители Харькова пожаловались на работу проводниц в электричке.

По словам автора, проводницы вместо того, чтобы проверять масочный режим, попросили уступить им место, а после и вовсе достали домино и играли всю дорогу.

"Электричка Харьков-Левада — Изюм, 19:00. Две малыхи-проводницы, которые должны следить за масочным режимом, попросили им уступить место, типа третью ждут, а потом внаглую достали (на освободившееся место, домино и играли всю дорогу). По**й им, что в вагоне всем с*ать на маски",- возмутился автор публикации.

Как сообщала Politeka, харьковчане ополчились против нарушителей в метро, пришлось останавливать метро.

Добавим, что Харьков ждут жесткие ограничения, карантин был только раскачкой: что задумала власть.

Напомним также, что харьковчан будут штрафовать посреди улицы, детали нового решения: за что и сколько придется платить.