На Харьковщине был замечен военно-транспортный самолет
Об этом стало известно из системы мониторинга авиационных судов "Flightradar24", передает "Депо".
Так, 26 ноября, в 8:21 по местному времени с военного аэродрома в городе Стрелково (Strzalkowo), взлетел самолет Lockheed C-130E Hercules.
Самолет долетел до Харькова и, облетев город южными районами, взял курс на север - потом вылетел из воздушного пространства Украины в направлении РФ.
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Ранее мы писали, что жители Харькова пожаловались на работу проводниц в электричке.
По словам автора, проводницы вместо того, чтобы проверять масочный режим, попросили уступить им место, а после и вовсе достали домино и играли всю дорогу.
"Электричка Харьков-Левада — Изюм, 19:00. Две малыхи-проводницы, которые должны следить за масочным режимом, попросили им уступить место, типа третью ждут, а потом внаглую достали (на освободившееся место, домино и играли всю дорогу). По**й им, что в вагоне всем с*ать на маски",- возмутился автор публикации.
Как сообщала Politeka, харьковчане ополчились против нарушителей в метро, пришлось останавливать метро.
Добавим, что Харьков ждут жесткие ограничения, карантин был только раскачкой: что задумала власть.
Напомним также, что харьковчан будут штрафовать посреди улицы, детали нового решения: за что и сколько придется платить.