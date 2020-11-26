Если ситуация с распространением китайского вируса будет ухудшаться, в Украине, в частности в Харькове, могут закрыть междугороднее сообщение

Об этом в эфире одного из украинских телеканалов сказал МВД Арсен Аваков

"Пока этот вопрос обсуждается на уровне правительства, но точного ответа на то, действительно ли запрет вступит в силу, – пока нет. Если мы увидим, что сообщение между городами будет нести реальный вред и реальное распространение инфекции, то мы должны перекрыть это сообщение", – сказал он.

Также Аваков заявил, что выступает за скорейшее введение жесткого локдауна в стране сроком на 3 – 4 недели.

Ранее мы писали, что жители Харькова пожаловались на работу проводниц в электричке.

По словам автора, проводницы вместо того, чтобы проверять масочный режим, попросили уступить им место, а после и вовсе достали домино и играли всю дорогу.

"Электричка Харьков-Левада — Изюм, 19:00. Две малыхи-проводницы, которые должны следить за масочным режимом, попросили им уступить место, типа третью ждут, а потом внаглую достали (на освободившееся место, домино и играли всю дорогу). По**й им, что в вагоне всем с*ать на маски",- возмутился автор публикации.

Как сообщала Politeka, харьковчане ополчились против нарушителей в метро, пришлось останавливать метро.

Добавим, что Харьков ждут жесткие ограничения, карантин был только раскачкой: что задумала власть.

Напомним также, что харьковчан будут штрафовать посреди улицы, детали нового решения: за что и сколько придется платить.