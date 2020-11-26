В Харькове водитель пытался скрыться от полиции
Об этом сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.
В Харькове ночью 26 ноября водитель ВАЗ без включенного ближнего света фар, попытался скрыться от патрульных
Но это ему не удалось, так как водитель столкнулся с Daewoo Lanos.
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На харьковчанина составлен админпротоколы за нарушение ПДД и за отказ от освидетельствования.
Ранее мы писали, что жители Харькова пожаловались на работу проводниц в электричке.
По словам автора, проводницы вместо того, чтобы проверять масочный режим, попросили уступить им место, а после и вовсе достали домино и играли всю дорогу.
"Электричка Харьков-Левада — Изюм, 19:00. Две малыхи-проводницы, которые должны следить за масочным режимом, попросили им уступить место, типа третью ждут, а потом внаглую достали (на освободившееся место, домино и играли всю дорогу). По**й им, что в вагоне всем с*ать на маски",- возмутился автор публикации.
Как сообщала Politeka, харьковчане ополчились против нарушителей в метро, пришлось останавливать метро.
Добавим, что Харьков ждут жесткие ограничения, карантин был только раскачкой: что задумала власть.
Напомним также, что харьковчан будут штрафовать посреди улицы, детали нового решения: за что и сколько придется платить.