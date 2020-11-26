В Харькове остановились троллейбусы

Об этом сообщили свидетели произошедшего в телеграмме.

Днем 26 ноября остановилось движение троллейбусов на проспекте Гагарина.

Причиной остановки городского транспорта якобы стал обрыв контактной сети.

Официальная информация уточняется.

Ранее мы писали, что жители Харькова пожаловались на работу проводниц в электричке.

По словам автора, проводницы вместо того, чтобы проверять масочный режим, попросили уступить им место, а после и вовсе достали домино и играли всю дорогу.

"Электричка Харьков-Левада — Изюм, 19:00. Две малыхи-проводницы, которые должны следить за масочным режимом, попросили им уступить место, типа третью ждут, а потом внаглую достали (на освободившееся место, домино и играли всю дорогу). По**й им, что в вагоне всем с*ать на маски",- возмутился автор публикации.

Как сообщала Politeka, харьковчане ополчились против нарушителей в метро, пришлось останавливать метро.

Добавим, что Харьков ждут жесткие ограничения, карантин был только раскачкой: что задумала власть.

Напомним также, что харьковчан будут штрафовать посреди улицы, детали нового решения: за что и сколько придется платить.