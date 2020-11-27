Сын Геннадия Кернеса Родион Гайсинский опубликовал семейное фото в День благодарения

Как передает Politeka.net, этот праздник отмечают в Америке в последний четверг ноября.

Скорее всего семья мэра тоже соблюдает эту традицию.

Так, сын Кенеса опубликовал фото 2019 года, на котором позируют мэр Харькова, его приемный сын Родион Гайсинский, жена Кернеса Оксана Гайсинская, сестра Оксаны Анна Гайсинская.

Ранее мы писали, что чиновники и друзья Геннадия Кернеса опровергли информацию о смерти мэра, но харьковчане не верят их словам.

Пользователи сети начали возмущаться и проводить "расследования".

"Вы заметили, что Павел Фукс разговаривает каждый день с Геннадием Кернесом, но вот дилемма даже аудио интервью мэр Харькова дать не может. Единственная спекуляция на которую могут пойти авантюристы из Харькова, записать голос Кернеса с благодарностью для жителей города за поддержку, но сделает это не сам мэр, а нейросеть. Геннадий Кернес в медикаментозной коме, а дешевые манипуляторы продолжают обманывать харьковчан", - пишут в телеграм-канале "Сплетница".

К слову, в харьковском метро люди едва помещаются в вагон, фото:"Вирусом же только в выходные заражаются?".

Как сообщала Politeka, сотни харьковчан взбунтовались против карантина, терпение закончилось: "требуем отставки правительства".

Также Politeka писала, что жена тяжелобольного Кернеса огорошила словами, фото: "Поэтому отдохни, умоляю!".