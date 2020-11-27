В Харькове установят новые камеры

Они будут фиксировать потоки машин, что позволит правильно выставлять циклограммы для быстрого прохождения светофоров в разное время суток, передает телеграм-канал "Веха".

"Также камеры будут фиксировать нарушения правил дорожного движения – нарушение скоростного режима, пересечение сплошной линии и др. Кроме того, камеры будут отмечать цвет и номерные знаки автомобилей", - объяснил Игорь Терехов.

Камеры будут установлены на магистралях с большим трафиком - пр. Московском, пр. Гагарина, пр. Науки, ул. Клочковской, в центральной части города. Всего – 1 тыс. 22 камеры, в том числе с фиксацией скорости.

Ранее мы писали, что жители Харькова пожаловались на работу проводниц в электричке.

По словам автора, проводницы вместо того, чтобы проверять масочный режим, попросили уступить им место, а после и вовсе достали домино и играли всю дорогу.

"Электричка Харьков-Левада — Изюм, 19:00. Две малыхи-проводницы, которые должны следить за масочным режимом, попросили им уступить место, типа третью ждут, а потом внаглую достали (на освободившееся место, домино и играли всю дорогу). По**й им, что в вагоне всем с*ать на маски",- возмутился автор публикации.

Как сообщала Politeka, харьковчане ополчились против нарушителей в метро, пришлось останавливать метро.

Добавим, что Харьков ждут жесткие ограничения, карантин был только раскачкой: что задумала власть.

Напомним также, что харьковчан будут штрафовать посреди улицы, детали нового решения: за что и сколько придется платить.