В Харьковским больницам не хватает средств для лечения больных китайским вирусом

Железнодорожным больницам необходимо дополнительное финансирование от Министерства здравоохранения в размере 82 млн грн для обеспечения медицинским оборудованием и кислородом, закупки аппаратов ИВЛ, кислородных концентраторов и средств индивидуальной защиты, сообщили в пресс-службе АО "Укрзализныця", передает "Depo.Харьков".

Если больницам выделят средства - они буду готовы принимать больных с коронавирусной болезнью.

Ранее мы писали, что жители Харькова пожаловались на работу проводниц в электричке.

Об этом пишет Телеграм-канал "Х.Х".

По словам автора, проводницы вместо того, чтобы проверять масочный режим, попросили уступить им место, а после и вовсе достали домино и играли всю дорогу.

"Электричка Харьков-Левада — Изюм, 19:00. Две малыхи-проводницы, которые должны следить за масочным режимом, попросили им уступить место, типа третью ждут, а потом внаглую достали (на освободившееся место, домино и играли всю дорогу). По**й им, что в вагоне всем с*ать на маски",- возмутился автор публикации.

Как сообщала Politeka, харьковчане ополчились против нарушителей в метро, пришлось останавливать метро.

Добавим, что Харьков ждут жесткие ограничения, карантин был только раскачкой: что задумала власть.

Напомним также, что харьковчан будут штрафовать посреди улицы, детали нового решения: за что и сколько придется платить.