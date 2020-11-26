В Харькове пытались похитить человека

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры в Харьковской области.

По данным следствия, 22-летний житель города Бровары (Киевская область) спланировал похищение харьковчанина, который является лидером ромской общины.

"24 ноября 2020 года злоумышленники похитили и незаконно лишили свободы этого мужчину. Они прислали сыну потерпевшего записанное видео с требованием передать им 100 тысяч долларов. В случае отказа от выполнения требований злоумышленники угрожали нанесением тяжких телесных повреждений или убийством", — сообщили в прокуратуре.

Силовики успешно провели спецоперацию и задержали злоумышленников.

Ранее мы писали, что Алексеевская линия метро в Харькове остановилась.

Как передает телеграм-канал "Труха", на станции метро Ботсад, девушка прыгнула под поезд.

В сообщении говорится, что движение на Алексеевской линии метро остановили на 20 минут.

"Люди сходят с ума", "Бедненькая, хочется верить, что все хорошо", "От хорошей жизни наверное прыгнула", "Жесть", - пишут харьковчане в комментариях.

Как сообщала Politeka, харьковчане ополчились против нарушителей в метро, пришлось останавливать метро.

Добавим, что Харьков ждут жесткие ограничения, карантин был только раскачкой: что задумала власть.

Напомним также, что харьковчан будут штрафовать посреди улицы, детали нового решения: за что и сколько придется платить.