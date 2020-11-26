В Харькове автомобиль протаранил четыре иномарки

В пресс-службе полиции рассказали, что вечером 25 ноября патрульные получили информацию о ДТП без травмированных на спуске.

Участниками ДТП стали автомобили "Иж 2717", Land Rover, Toyota, Land Rover и Nissan.

Известно, что в результате ДТП никто не пострадал.

На водитель автомобиля "Иж" патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП за нарушение п.16.11 и п.2.3 бы ПДД Украины.

В сети сообщили, что образовалась огромная пробка в районе улицы Жилярди во время движения в направлении Салтовки.

Ранее мы писали, что жители Харькова пожаловались на работу проводниц в электричке.

По словам автора, проводницы вместо того, чтобы проверять масочный режим, попросили уступить им место, а после и вовсе достали домино и играли всю дорогу.

"Электричка Харьков-Левада — Изюм, 19:00. Две малыхи-проводницы, которые должны следить за масочным режимом, попросили им уступить место, типа третью ждут, а потом внаглую достали (на освободившееся место, домино и играли всю дорогу). По**й им, что в вагоне всем с*ать на маски",- возмутился автор публикации.

Как сообщала Politeka, харьковчане ополчились против нарушителей в метро, пришлось останавливать метро.

Добавим, что Харьков ждут жесткие ограничения, карантин был только раскачкой: что задумала власть.

Напомним также, что харьковчан будут штрафовать посреди улицы, детали нового решения: за что и сколько придется платить.