Жители Харькова пожаловались на работу проводниц в электричке

Об этом пишет Телеграм-канал "Х.Х".

По словам автора, проводницы вместо того, чтобы проверять масочный режим, попросили уступить им место, а после и вовсе достали домино и играли всю дорогу.

"Электричка Харьков-Левада — Изюм, 19:00. Две малыхи-проводницы, которые должны следить за масочным режимом, попросили им уступить место, типа третью ждут, а потом внаглую достали (на освободившееся место, домино и играли всю дорогу). По**й им, что в вагоне всем с*ать на маски",- возмутился автор публикации.

Ранее мы писали, что в Харькове пытались похитить человека.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры в Харьковской области.

По данным следствия, 22-летний житель города Бровары (Киевская область) спланировал похищение харьковчанина, который является лидером ромской общины.

"24 ноября 2020 года злоумышленники похитили и незаконно лишили свободы этого мужчину. Они прислали сыну потерпевшего записанное видео с требованием передать им 100 тысяч долларов. В случае отказа от выполнения требований злоумышленники угрожали нанесением тяжких телесных повреждений или убийством", — сообщили в прокуратуре. Силовики успешно провели спецоперацию и задержали злоумышленников.

Как сообщала Politeka, харьковчане ополчились против нарушителей в метро, пришлось останавливать метро.

Добавим, что Харьков ждут жесткие ограничения, карантин был только раскачкой: что задумала власть.

Напомним также, что харьковчан будут штрафовать посреди улицы, детали нового решения: за что и сколько придется платить.