Харьковщина снова в лидерах по темпам распространения китайского вируса

В Харьковской области в течение суток заболеваемость вирусом возросла на 1,7% и превысила 53,4 тысячи пациентов, передают на сайте СНБО.

За последние сутки в регионе зафиксировано 895 новых случаев заражения вирусом (+ 1,7%), общее количество заражений составляет 53433.

В течение суток от коронавируса умерли 7 человек, выздоровели — 1840.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1399), Днепропетровской (1254), Киевской (979), Запорожской (898) и Харьковской (895) областях", — отметил на своей странице в "Фейсбук" глава Минздрава Украины Максим Степанов.

Ранее мы писали о том, что 26 ноября еще одна харьковская больница начнет принимать пациентов с китайским вирусом.

Об этом сообщил заместитель главы Харьковской областной государственной администрации Тарас Пастух.

Он сообщил, что на днях кислородные концентраторы поставят в одной из железнодорожных больниц.

Как сообщала Politeka, харьковчане ополчились против нарушителей в метро, пришлось останавливать метро.

Добавим, что Харьков ждут жесткие ограничения, карантин был только раскачкой: что задумала власть.

Напомним также, что харьковчан будут штрафовать посреди улицы, детали нового решения: за что и сколько придется платить.