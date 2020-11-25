Под Харьковом девушка не справилась с управлением авто и слетела в кювет
26-летняя девушка находясь за рулем автомобиля Renault Kangoo травмировалась в аварии, которая произошла 24 ноября около села Большие Проходы.
От удара автомобиль сильно деформировался, а девушку, которая была за рулем, зажало в салоне.
На место ДТП вызвали спасателей, чтобы освобидить девушку. Пострадавшую удалось достать, медики срочно госпитализировали ее в Харьковскую клиническую больницу скорой медицинской помощи.
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Ранее мы писали, что стало известно, от чего харьковчане умирают чаще всего.
Об этом сообщили в региональном управлении статистики.
Больше всего людей умерло от сердечно-сосудистых заболеваний, рака, несчастных случаев и заболеваний пищеварительной системы.
Десятки человек умерли из-за отравления алкоголем.
"За девять месяцев 2020 года из-за проблем с кровообращением скончалось 21 060 человек. Это 69,2% всех умерших в Харьковской области. Еще 13,8% скончавшихся (4 203 человека) погубил рак", - рассказали в ГУ статистики в Харьковской области.
Как сообщала Politeka, харьковчане ополчились против нарушителей в метро, пришлось останавливать метро.
Добавим, что Харьков ждут жесткие ограничения, карантин был только раскачкой: что задумала власть.
Напомним также, что харьковчан будут штрафовать посреди улицы, детали нового решения: за что и сколько придется платить.