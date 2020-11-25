Под Харьковом пропали три мальчика

Из интерната в Змиевском районе Харьковской области сбежали три мальчика в возрасте восьми, девяти и десяти лет.

Как сообщает полиция, их удалось найти.

Сейчас работники ювенальной превенции устаналивают, что могло стать причиной побега.

Ранее мы писали, что стало известно, от чего харьковчане умирают чаще всего.

Об этом сообщили в региональном управлении статистики.

Больше всего людей умерло от сердечно-сосудистых заболеваний, рака, несчастных случаев и заболеваний пищеварительной системы.

Десятки человек умерли из-за отравления алкоголем.

"За девять месяцев 2020 года из-за проблем с кровообращением скончалось 21 060 человек. Это 69,2% всех умерших в Харьковской области. Еще 13,8% скончавшихся (4 203 человека) погубил рак", - рассказали в ГУ статистики в Харьковской области.

Как сообщала Politeka, харьковчане ополчились против нарушителей в метро, пришлось останавливать метро.

Добавим, что Харьков ждут жесткие ограничения, карантин был только раскачкой: что задумала власть.

Напомним также, что харьковчан будут штрафовать посреди улицы, детали нового решения: за что и сколько придется платить.