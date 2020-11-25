Под Харьковом пропали три мальчика
Из интерната в Змиевском районе Харьковской области сбежали три мальчика в возрасте восьми, девяти и десяти лет.
Как сообщает полиция, их удалось найти.
Сейчас работники ювенальной превенции устаналивают, что могло стать причиной побега.
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Ранее мы писали, что стало известно, от чего харьковчане умирают чаще всего.
Об этом сообщили в региональном управлении статистики.
Больше всего людей умерло от сердечно-сосудистых заболеваний, рака, несчастных случаев и заболеваний пищеварительной системы.
Десятки человек умерли из-за отравления алкоголем.
"За девять месяцев 2020 года из-за проблем с кровообращением скончалось 21 060 человек. Это 69,2% всех умерших в Харьковской области. Еще 13,8% скончавшихся (4 203 человека) погубил рак", - рассказали в ГУ статистики в Харьковской области.
Как сообщала Politeka, харьковчане ополчились против нарушителей в метро, пришлось останавливать метро.
Добавим, что Харьков ждут жесткие ограничения, карантин был только раскачкой: что задумала власть.
Напомним также, что харьковчан будут штрафовать посреди улицы, детали нового решения: за что и сколько придется платить.