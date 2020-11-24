Стало известно, от чего харьковчане умирают чаще всего

Об этом сообщили в региональном управлении статистики.

Больше всего людей умерло от сердечно-сосудистых заболеваний, рака, несчастных случаев и заболеваний пищеварительной системы.

Десятки человек умерли из-за отравления алкоголем

"За девять месяцев 2020 года из-за проблем с кровообращением скончалось 21 060 человек. Это 69,2% всех умерших в Харьковской области. Еще 13,8% скончавшихся (4 203 человека) погубил рак", - рассказали в ГУ статистики в Харьковской области.

Ранее мы писали, что на Харьковщине заведения массово нарушают карантин.

По информации ГУ Госпредпотребслужбы в Харьковской области, в субботу, 21 ноября, полицейские проверили 2 202 субъекта хозяйствования. На 169 объектах выявлены нарушения, в том числе на территории Харькова проверили 1 476 объектов, нарушения выявлены на 128.

В воскресенье, 22 ноября, проверено 1 885 субъектов хозяйствования, на 56 объектах выявлены нарушения, в том числе на территории Харькова проверили 1 145 объектов, нарушения выявлены на 23.

Как сообщала Politeka, харьковчане ополчились против нарушителей в метро, пришлось останавливать метро.

Добавим, что Харьков ждут жесткие ограничения, карантин был только раскачкой: что задумала власть.

Напомним также, что харьковчан будут штрафовать посреди улицы, детали нового решения: за что и сколько придется платить.