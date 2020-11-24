Харьковские патрульные увидели пожилую женщину, которая шла ночью по улице в одной ночной рубашке

В полночь 24 ноября на проспекте Тракторостроителей полицейские подошли к пенсионерке, рассказали в пресс-службе патрульной полиции Харькова.

Женщина не могла объяснить, куда она идет и где проживает, а только смогла сообщить свое имя и фамилию.

Через базу данных патрульные установили, что пенсионерка живет возле места, где ее заметил экипаж.

Полицейские отвели 88-летнюю женщину домой, где ее уже ждали родственники.

Ранее мы писали, что в Харькове неадекват зашел в маршрутку и заявил, что имеет при себе взрывчатку.

Об этом говорится в приговоре Орджоникидзевского районного суда Харькова.

Так, мужчина сообщил водителю и пассажирам автобуса, что им необходимо оставить транспортное средство, потому что в его чемодане якобы есть взрывчатка.

После сказанного чужчина оставил чемодан рядом с водителем - пассажиры и водитель покинули салон маршрутки.

Суд также признал мужчину виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины и назначить наказание в виде четырех лет лишения свободы с испытательным сроком в два года.

Как сообщала Politeka, харьковчане ополчились против нарушителей в метро, пришлось останавливать метро.

Добавим, что Харьков ждут жесткие ограничения, карантин был только раскачкой: что задумала власть.

Напомним также, что харьковчан будут штрафовать посреди улицы, детали нового решения: за что и сколько придется платить.