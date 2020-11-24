Под Харьковом случайно нашли мужчину, который был в розыске много лет
В пункте пропуска «Гоптовка» задержали мужчину, который пытался пешком попасть в Украину из России.
Как сообщили в Восточном территориальном управлении Госпогранслужбы, указанный мужчина ранее подозревался по делу об изнасиловании.
Человек несколько лет находится в розыске. Еще в 2016 году мужчина проник в чужой дом на территории Днепропетровской области и изнасиловал женщину.
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Кроме того, мы писали, что на Харьковщине спасатели потушили мощный пожар.
Об этом сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС.
В Золочевском районе произошло возгорание в цеху по переработке семян подсолнечника. К моменту приезда спасателей пылал склад, где хранили подсолнечник, масло и отходы производства. Общая площадь возгорания - 100 квадратных метров. Тушили масштабный пожар два экипажа ГСЧС.
В результате случившегося никто не пострадал.
Причиной ЧП стало короткое замыкание электропроводки.
Как сообщала Politeka, харьковчане ополчились против нарушителей в метро, пришлось останавливать метро.
Добавим, что Харьков ждут жесткие ограничения, карантин был только раскачкой: что задумала власть.
Напомним также, что харьковчан будут штрафовать посреди улицы, детали нового решения: за что и сколько придется платить.