Под Харьковом случайно нашли мужчину, который был в розыске много лет

В пункте пропуска «Гоптовка» задержали мужчину, который пытался пешком попасть в Украину из России.

Как сообщили в Восточном территориальном управлении Госпогранслужбы, указанный мужчина ранее подозревался по делу об изнасиловании.

Человек несколько лет находится в розыске. Еще в 2016 году мужчина проник в чужой дом на территории Днепропетровской области и изнасиловал женщину.

Кроме того, мы писали, что на Харьковщине спасатели потушили мощный пожар.

Об этом сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС.

В Золочевском районе произошло возгорание в цеху по переработке семян подсолнечника. К моменту приезда спасателей пылал склад, где хранили подсолнечник, масло и отходы производства. Общая площадь возгорания - 100 квадратных метров. Тушили масштабный пожар два экипажа ГСЧС.

В результате случившегося никто не пострадал.

Причиной ЧП стало короткое замыкание электропроводки.

Как сообщала Politeka, харьковчане ополчились против нарушителей в метро, пришлось останавливать метро.

Добавим, что Харьков ждут жесткие ограничения, карантин был только раскачкой: что задумала власть.

Напомним также, что харьковчан будут штрафовать посреди улицы, детали нового решения: за что и сколько придется платить.