В Харькове на территории детского сада коммунальщики разрыли яму, которая наполнилась кипятком
Об этом сообщили очевидцы в группе "СолнцеЛикий Харьков".
Яма была вырыта месяц назад, а наполнена горячей водой уже как неделю. При этом этот "бассейн" никак не изолирован, а огражден с двух сторон ленточками, а это означает, что дети гуляют возле потенциально опасного места.
"Детский сад номер 300 на Одесской . Разрытию месяц. Последнюю неделю наполнили кипятком шобы мелкие Роднули купались. Прямо на территории садика, где прогуливаются дети до 5 лет. Подход свободен. Ограда с двух сторон в виде ленточек", - говорится в сообщении.
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Как сообщала Politeka, харьковчане ополчились против нарушителей в метро, пришлось останавливать метро.
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Напомним также, что харьковчан будут штрафовать посреди улицы, детали нового решения: за что и сколько придется платить.