В Харькове на территории детского сада коммунальщики разрыли яму, которая наполнилась кипятком

Об этом сообщили очевидцы в группе "СолнцеЛикий Харьков".

Яма была вырыта месяц назад, а наполнена горячей водой уже как неделю. При этом этот "бассейн" никак не изолирован, а огражден с двух сторон ленточками, а это означает, что дети гуляют возле потенциально опасного места.

"Детский сад номер 300 на Одесской . Разрытию месяц. Последнюю неделю наполнили кипятком шобы мелкие Роднули купались. Прямо на территории садика, где прогуливаются дети до 5 лет. Подход свободен. Ограда с двух сторон в виде ленточек", - говорится в сообщении.

Кроме того, мы писали, что в Харькове врач отказалась надевать маску, из-за чего ее оштрафовали.

В понедельник 23 ноября в Харьковской областной стоматологической поликлинике возникла перепалка - врач работала без защитной маски.

Женщина пыталась сделать ребенку операцию и даже после замечаний отказалась надевать средство защиты.

Мать пациента вызвала полицию.

Как сообщала Politeka, харьковчане ополчились против нарушителей в метро, пришлось останавливать метро.

Добавим, что Харьков ждут жесткие ограничения, карантин был только раскачкой: что задумала власть.

Напомним также, что харьковчан будут штрафовать посреди улицы, детали нового решения: за что и сколько придется платить.