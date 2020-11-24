В Харькове неадекват зашел в маршрутку и заявил, что имеет при себе взрывчатку

Об этом говорится в приговоре Орджоникидзевского районного суда Харькова.

Так, мужчина сообщил водителю и пассажирам автобуса, что им необходимо оставить транспортное средство, потому что в его чемодане якобы есть взрывчатка.

После сказанного чужчина оставил чемодан рядом с водителем - пассажиры и водитель покинули салон маршрутки.

Суд также признал мужчину виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины и назначить наказание в виде четырех лет лишения свободы с испытательным сроком в два года.

Ранее мы писали, что под Харьковом случайно нашли мужчину, который был в розыске много лет.

В пункте пропуска «Гоптовка» задержали мужчину, который пытался пешком попасть в Украину из России.

Как сообщили в Восточном территориальном управлении Госпогранслужбы, указанный мужчина ранее подозревался по делу об изнасиловании.

Человек несколько лет находится в розыске. Еще в 2016 году мужчина проник в чужой дом на территории Днепропетровской области и изнасиловал женщину.

Как сообщала Politeka, харьковчане ополчились против нарушителей в метро, пришлось останавливать метро.

Добавим, что Харьков ждут жесткие ограничения, карантин был только раскачкой: что задумала власть.

Напомним также, что харьковчан будут штрафовать посреди улицы, детали нового решения: за что и сколько придется платить.