Страшная авария произошла 23 ноября на проспекте Льва Ландау в Харькове

О смертельном ДТП написали в телеграмме "ХС | Харьков".

Сообщается, что водитель "евробляхи" проехал на красный сигнал светофора, в это время дорогу переходил мужчина.

Как рассказали свидетели произошедшего, Mercedes ехал с очень большой скоростью от удара пешеход влетел в лобовое и пробил его головой, остановилось авто в 20 м от перехода.

Тело мужчины отбросило на несколько метров, его шею во время удара перерезало стеклом, поэтому, голова погибшего упала на торпеду машины.

Удар был очень сильным - смялась даже задняя часть крыши машины.

Водителем "євробляхи" оказался иностранец, который утверждает, что не ехал на запрещенный сигнал.

Ранее мы писали, что в Харькове произошла серьезная авария.

Об этом сообщил сообщил руководитель "Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" Виктор Забашта.

24 ноября на улице Гольдберговской в Основянском районе Харькова в результате ДТП пострадали 6 человек, в том числе двое детей.

Одному ребенку два года и семь месяцев, второму четыре года.

С места аварии всех участников госпитализировали.

Как сообщала Politeka, харьковчане ополчились против нарушителей в метро, пришлось останавливать метро.

Добавим, что Харьков ждут жесткие ограничения, карантин был только раскачкой: что задумала власть.

Напомним также, что харьковчан будут штрафовать посреди улицы, детали нового решения: за что и сколько придется платить.