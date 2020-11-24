Страшная авария произошла 23 ноября на проспекте Льва Ландау в Харькове
О смертельном ДТП написали в телеграмме "ХС | Харьков".
Сообщается, что водитель "евробляхи" проехал на красный сигнал светофора, в это время дорогу переходил мужчина.
Как рассказали свидетели произошедшего, Mercedes ехал с очень большой скоростью от удара пешеход влетел в лобовое и пробил его головой, остановилось авто в 20 м от перехода.
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Тело мужчины отбросило на несколько метров, его шею во время удара перерезало стеклом, поэтому, голова погибшего упала на торпеду машины.
Удар был очень сильным - смялась даже задняя часть крыши машины.
Водителем "євробляхи" оказался иностранец, который утверждает, что не ехал на запрещенный сигнал.
Ранее мы писали, что в Харькове произошла серьезная авария.
Об этом сообщил сообщил руководитель "Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" Виктор Забашта.
24 ноября на улице Гольдберговской в Основянском районе Харькова в результате ДТП пострадали 6 человек, в том числе двое детей.
Одному ребенку два года и семь месяцев, второму четыре года.
С места аварии всех участников госпитализировали.
Как сообщала Politeka, харьковчане ополчились против нарушителей в метро, пришлось останавливать метро.
Добавим, что Харьков ждут жесткие ограничения, карантин был только раскачкой: что задумала власть.
Напомним также, что харьковчан будут штрафовать посреди улицы, детали нового решения: за что и сколько придется платить.