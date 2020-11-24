В Харькове произошла серьезная авария
Об этом сообщил сообщил руководитель "Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" Виктор Забашта, передает Newsroom.
24 ноября на улице Гольдберговской в Основянском районе Харькова в результате ДТП пострадали 6 человек, в том числе двое детей.
Одному ребенку два года и семь месяцев, второму четыре года.
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С места аварии всех участников госпитализировали.
Кроме того, мы писали, что харьковские дорожники борются с последствиями снегопада.
Об этом сообщили в Службе автомобильных дорог Харьковщины.
На этих выходных во всех районах Харьковской области шел снег, поэтому дорожная техника работала в круглосуточном режиме.
В течение выходных дней на обработку дорожного покрытия использовали более 2500 куб. м песчано-соляной смеси и 800 тонн соли. Кроме того, очищали проезжую часть.
Движение по дорогам в Харьковской области с 21 по 23 декабря не прекращался и не ограничивался.
Как сообщала Politeka, харьковчане ополчились против нарушителей в метро, пришлось останавливать метро.
Добавим, что Харьков ждут жесткие ограничения, карантин был только раскачкой: что задумала власть.
Напомним также, что харьковчан будут штрафовать посреди улицы, детали нового решения: за что и сколько придется платить.