В Харькове произошла серьезная авария

Об этом сообщил сообщил руководитель "Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" Виктор Забашта, передает Newsroom.

24 ноября на улице Гольдберговской в Основянском районе Харькова в результате ДТП пострадали 6 человек, в том числе двое детей.

Одному ребенку два года и семь месяцев, второму четыре года.

С места аварии всех участников госпитализировали.

Кроме того, мы писали, что харьковские дорожники борются с последствиями снегопада.

Об этом сообщили в Службе автомобильных дорог Харьковщины.

На этих выходных во всех районах Харьковской области шел снег, поэтому дорожная техника работала в круглосуточном режиме.

В течение выходных дней на обработку дорожного покрытия использовали более 2500 куб. м песчано-соляной смеси и 800 тонн соли. Кроме того, очищали проезжую часть.

Движение по дорогам в Харьковской области с 21 по 23 декабря не прекращался и не ограничивался.

Как сообщала Politeka, харьковчане ополчились против нарушителей в метро, пришлось останавливать метро.

Добавим, что Харьков ждут жесткие ограничения, карантин был только раскачкой: что задумала власть.

Напомним также, что харьковчан будут штрафовать посреди улицы, детали нового решения: за что и сколько придется платить.