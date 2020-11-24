На Харьковщине растет количество заболевших

Об этом сообщает Система мониторинга распространения эпидемии коронавируса Аппарата СНБО Украины.

В Харькове и области количество больных коронавирусом выросло на 355 человек, за сутки умерли 12 человек.

В Украине по состоянию на 9:00 24 ноября зафиксировано 12287 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Кроме того, мы писали, что на Харьковщине спасатели потушили мощный пожар.

Об этом сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС.

В Золочевском районе произошло возгорание в цеху по переработке семян подсолнечника. К моменту приезда спасателей пылал склад, где хранили подсолнечник, масло и отходы производства. Общая площадь возгорания - 100 квадратных метров. Тушили масштабный пожар два экипажа ГСЧС.

В результате случившегося никто не пострадал.

Причиной ЧП стало короткое замыкание электропроводки.

Как сообщала Politeka, харьковчане ополчились против нарушителей в метро, пришлось останавливать метро.

Добавим, что Харьков ждут жесткие ограничения, карантин был только раскачкой: что задумала власть.

Напомним также, что харьковчан будут штрафовать посреди улицы, детали нового решения: за что и сколько придется платить.