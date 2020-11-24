В Харьковской области резко ухудшится погода
Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. По сведениям синоптиков 24 ноября ожидается дождь со снегом.
Днем температура воздуха составит 2-4 градуса тепла. Ветер западный 5 м/с.
Молодая жена Павлика откровенно рассказала, как ей живется с 54-летним певцом: «запрещает…»
Принц Гарри ошеломил поступком ради Миддлтон, раскрыты детали: "Меган Маркл не досталось..."
"Пожалуйста, вернись": экс-невеста Кличко Хайден Панеттьери без макияжа взбудоражила цветочным образом
Друг Харламова раскрыл настоящую причину развода с Асмус: «Он помешан на...»
Кроме того, мы писали, что на Харьковщине спасатели потушили мощный пожар.
Об этом сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС.
В Золочевском районе произошло возгорание в цеху по переработке семян подсолнечника. К моменту приезда спасателей пылал склад, где хранили подсолнечник, масло и отходы производства. Общая площадь возгорания - 100 квадратных метров. Тушили масштабный пожар два экипажа ГСЧС.
В результате случившегося никто не пострадал.
Причиной ЧП стало короткое замыкание электропроводки.
Как сообщала Politeka, харьковчане ополчились против нарушителей в метро, пришлось останавливать метро.
Добавим, что Харьков ждут жесткие ограничения, карантин был только раскачкой: что задумала власть.
Напомним также, что харьковчан будут штрафовать посреди улицы, детали нового решения: за что и сколько придется платить.