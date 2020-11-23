В Харькове неадекват избил отца и бросался на медиков скорой

Об этом сообщили на Facebook-странице Центра экстренной медпомощи и медицины катастроф.

Пенсионер нуждался в скорой медицинской помощи. На вызов приехали медики, и во время оказания 60-летнему мужчине помощи, в комнату ворвался агрессивный сын и пытался продолжить бить отца. Кроме того он начал бросаться на медиков.

Врачи вызвали полицию, а пострадавшего мужчину бригада скорой отвезла в больницу.

Ранее мы писали, что на Харьковщине спасатели потушили мощный пожар.

Об этом сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС.

В Золочевском районе произошло возгорание в цеху по переработке семян подсолнечника. К моменту приезда спасателей пылал склад, где хранили подсолнечник, масло и отходы производства. Общая площадь возгорания - 100 квадратных метров. Тушили масштабный пожар два экипажа ГСЧС.

В результате случившегося никто не пострадал.

Причиной ЧП стало короткое замыкание электропроводки.

Как сообщала Politeka, харьковчане ополчились против нарушителей в метро, пришлось останавливать метро.

Добавим, что Харьков ждут жесткие ограничения, карантин был только раскачкой: что задумала власть.

Напомним также, что харьковчан будут штрафовать посреди улицы, детали нового решения: за что и сколько придется платить.