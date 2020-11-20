Под Харьковом нашелся пропавший еще месяц назад солдат
22-летний Руслан Челоненко исчез 22 октября.
Как выяснилось, солдата ограбили на вокзале, когда он пытался уехать домой в Николаев. Тогда он решил пойти пешком в Чугуев, где его подобрал и приютил парень по имени Денис.
“Телефона мамы он не знал наизусть, поэтому не мог связаться, а как только увидел объявление о том, что его разыскивают – сразу позвонил. Мама, когда приезжала в Чугуев – клеила объявления, там был ее номер телефона”,- рассказала знакомая Руслана по имени Ольга в чате поисковой группы “Милена”.
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Волонтеры стали подозревать что-то странное: а не мог ли матери Руслана позвонить аферист? Но родственники убедили, что голос принадлежит Руслану.
“С Русланом я лично разговаривала по телефону, никаких сомнений нет – это мой сын”, – уверена Татьяна, мать молодого человека.
Кроме того, недавно мы писали, что в метро Харькова полицейские решили наказать пассажира без маски.
В сети появились кадры на которых можно увидеть, как полицейские разговаривают с мужчиной, находившимся в вагоне метро без защитной маски.
Автор публикации добавил, что из-за сопротивления пассажира пришлось остановить поезд.
"Надеюсь штраф ему таки выписали", "на самом деле маска єто все х**ня, но с**ка вот такие тупоголовые бунтари реально бесят", "Надеюсь будет штраф за остановку движение поездов по линии", "Я все время удивляюсь нашему народу, есть правила которых нужно придерживаться", - пишут харьковчане в комментариях.
К слову, в харьковском метро люди едва помещаются в вагон, фото:"Вирусом же только в выходные заражаются?".
Как сообщала Politeka, сотни харьковчан взбунтовались против карантина, терпение закончилось: "требуем отставки правительства".
Также Politeka писала, что жена тяжелобольного Кернеса огорошила словами, фото: "Поэтому отдохни, умоляю!".