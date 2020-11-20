Родителям двух харьковских подростков, которые распилили газовый балончик в школе - грозит немалый штраф

Полициейские нашли восьмиклассников, которые распылили баллончик в туалете 162 школы, передает телеграм-канал "Труха".

Спасатели эвакуировали из здания около 1200 школьников и сотрудников учебного заведения. Никто не пострадал.

На место выезжали сотрудники патрульной полиции и ювенальной превенции.

Полицейские составят административные протоколы в отношении родителей хулиганов. По ст. 184 ("невыполнение обязанностей по воспитанию детей") Кодекса Украины об административных правонарушениях, родителям светит штраф до 17 000 гривен.

Кроме того, недавно мы писали, что в метро Харькова полицейские решили наказать пассажира без маски.

В сети появились кадры на которых можно увидеть, как полицейские разговаривают с мужчиной, находившимся в вагоне метро без защитной маски.

Автор публикации добавил, что из-за сопротивления пассажира пришлось остановить поезд.

"Надеюсь штраф ему таки выписали", "на самом деле маска єто все х**ня, но с**ка вот такие тупоголовые бунтари реально бесят", "Надеюсь будет штраф за остановку движение поездов по линии", "Я все время удивляюсь нашему народу, есть правила которых нужно придерживаться", - пишут харьковчане в комментариях.

К слову, в харьковском метро люди едва помещаются в вагон, фото:"Вирусом же только в выходные заражаются?".

Как сообщала Politeka, сотни харьковчан взбунтовались против карантина, терпение закончилось: "требуем отставки правительства".

Также Politeka писала, что жена тяжелобольного Кернеса огорошила словами, фото: "Поэтому отдохни, умоляю!".