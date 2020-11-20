Харьковский экс-милиционер, который сбил девушку на пешеходном переходе, осужден

Орджоникидзевский районный суд Харькова признал виновным бывшего милиционера, который в 2015 году сбил 18-летнюю девушку на нерегулируемом пешеходном переходе.

"Суд ... назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами сроком на 3 года за нарушение правил безопасности дорожного движения, что привело к причинению тяжких телесных повреждений потерпевшей (Ч. 2 ст. 286 УК Украины)", - сообщает пресс-служба Харьковской облпрокуратуры.

Ранее мы писали, что в Украине, и в Харькове в частности, могут ввести полный локдаун.

Такое заявление сделал мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив на своей страничке в Facebook.

По словам городского головы, введение карантина выходного дня являлось лишь подготовкой к введению тотального карантина в стране.

"В пессимистическом варианте он будет с 10 по 15 декабря, в оптимистическом - 20-25 декабря", - рассказал Марцинкив после общения с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

Напомним, харьковчан припугнули "вечным" карантином: в МОЗ дали исчерпывающий ответ.

Как сообщала Politeka, харьковчане отреагировали на слова соратников Кернеса, "правду долго будут скрывать".

Также Politeka писала, что харьковчане прощаются с родными, которых забрал китайский вирус: "Сложно было смириться с этим".