На Харьковщине пропала маленькая девочка
Об этом сообщили в ГУНП в Харьковской области.
Валковская полиция объявила в розыск 12-летнюю Софию Барни, которая вечером 19 ноября вышла из дома и не вернулась.
Приметы разыскиваемой: рост около 168см, среднего телосложения, волосы темные ниже плеч, глаза карие.
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Была одета в желтую кофту, черную куртку, высокие черные ботинки с красными шнурками.
Если у вас есть какая-либо информация о пропавшей-сообщите по телефону 102.
Ранее мы писали, что огромное скопление людей в 6-й поликлинике огорошило харьковчан.
В телеграм-канале появилось видео из 6-й поликлинники. Известно, что люди стоят в очереди в кабинет, где принимают анализы крови.
"6 поликлиника, очередь в 1 кабинет приема анализа крови 17.11.20. Не переживайте, вирус и другие болезни передаются только в ресторанах и Кафе в выходные и после 22:00", - пишет автор публикации.
"Тепло, не проветривают, много людей...вероятность заболеть 100%.
Карантин выходного дня вряд ли поможет", "При чем тут дистанция ? Если кому то впадлу открыть пару тройку кабинетов для сдачи крови , сами же медики и провоцируют очереди . В 9 поликлинике 5 лаборантов и никогда нет столпотворения", "Наши главврачи пешки Геши. Что им скажут, то и делают", "Сейчас решают верхушки а наши глав врачи марионетки", - пишут харьковчане в комментариях.
К слову, в харьковском метро люди едва помещаются в вагон, фото: "вирусом же только в выходные заражаются?".
Как сообщала Politeka, сотни харьковчан взбунтовались против карантина, терпение закончилось:"требуем отставки правительства".
Также Politeka писала, что жена тяжелобольногпро Кернеса огорошила словами, фото: "поэтому отдохни, умоляю!".