В Харькове от китайского вируса умер военнослужащий ВСУ

Об этом сообщили в Командовании медицинских сил ВСУ.

Военный заболел коронавирусом еще 14 октября и пытался лечиться самостоятельно, но состояние начало ухудшаться и 19 октября он обратился в больницу.

17 ноября началась интенсивная терапия, которая, к сожалению, не дала позитивного результата. По официальной информации, у военнослужащего были сопутствующие заболевания.

Ранее мы писали, что в Харькове не соблюдают социальную дистанцию в общественном транспорте во время карантина выходного дня.

Соответствующее фото появилось в телеграм-канале "ХК".

"Когда едешь в маршрутке домой после карантина выходного дня. Да здравствует социальная дистанция!", - подписал фото автор публикации.

"Коронавирус только по выходным работает", "в 11 утра нет ни 20, ни 31 троля до московского, а там фиг словишь 13 до звезды. В метро интервал больше 7 минут. Не фоткала. Но чувак ходил по станции, маски высматривал", - пишут харьковчане в комменатриях.

К слову, в харьковском метро люди едва помещаются в вагон, фото:"Вирусом же только в выходные заражаются?".

Как сообщала Politeka, сотни харьковчан взбунтовались против карантина, терпение закончилось: "требуем отставки правительства".

Также Politeka писала, что жена тяжелобольного Кернеса огорошила словами, фото: "Поэтому отдохни, умоляю!".