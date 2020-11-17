Харьковчанин избил торговца на рынке из-за цены на товар
Как сообщили в полиции Киева, харьковчанин, будучи пьяным, пришел на рынок. Ему понравилась одежда в одной из торговых точек, но цена его явно не устроила - мужчина начал кричать и в итоге набросился на продавца с кулаками, бил в голову и челюсть.
Пострадавшего с травмой головы и переломом нижней челюсти срочно госпитализировали в больницу. 35-летний харьковчанин, напавший на продавца, задержан.
Ранее мы писали, что в Харькове не соблюдают социальную дистанцию в общественном транспорте во время карантина выходного дня.
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Соответствующее фото появилось в телеграм-канале "ХК".
"Когда едешь в маршрутке домой после карантина выходного дня. Да здравствует социальная дистанция!", - подписал фото автор публикации.
"Коронавирус только по выходным работает", "в 11 утра нет ни 20, ни 31 троля до московского, а там фиг словишь 13 до звезды. В метро интервал больше 7 минут. Не фоткала. Но чувак ходил по станции, маски высматривал", - пишут харьковчане в комменатриях.
К слову, в харьковском метро люди едва помещаются в вагон, фото:"Вирусом же только в выходные заражаются?".
Как сообщала Politeka, сотни харьковчан взбунтовались против карантина, терпение закончилось: "требуем отставки правительства".
Также Politeka писала, что жена тяжелобольного Кернеса огорошила словами, фото: "Поэтому отдохни, умоляю!".