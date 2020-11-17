В Харькове не соблюдают социальную дистанцию в общественном транспорте во время карантина выходного дня

Соответствующее фото появилось в телеграм-канале "ХК".

"Когда едешь в маршрутке домой после карантина выходного дня. Да здравствует социальная дистанция!", - подписал фото автор публикации.

"Коронавирус только по выходным работает", "в 11 утра нет ни 20, ни 31 троля до московского, а там фиг словишь 13 до звезды. В метро интервал больше 7 минут. Не фоткала. Но чувак ходил по станции, маски высматривал", - пишут харьковчане в комменатриях.

Ранее мы писали, что огромное скопление людей в 6-й поликлинике огорошило харьковчан.

В телеграм-канале "Харьков life"появилось видео из 6-й поликлинники. Известно, что люди стоят в очереди в кабинет, где принимают анализы крови.

"6 поликлиника, очередь в 1 кабинет приема анализа крови 17.11.20. Не переживайте, вирус и другие болезни передаются только в ресторанах и Кафе в выходные и после 22:00", - пишет автор публикации.

К слову, в харьковском метро люди едва помещаются в вагон, фото:"Вирусом же только в выходные заражаются?".

Как сообщала Politeka, сотни харьковчан взбунтовались против карантина, терпение закончилось: "требуем отставки правительства".

Также Politeka писала, что жена тяжелобольного Кернеса огорошила словами, фото: "Поэтому отдохни, умоляю!".