В Харькове не соблюдают социальную дистанцию в общественном транспорте во время карантина выходного дня
Соответствующее фото появилось в телеграм-канале "ХК".
"Когда едешь в маршрутке домой после карантина выходного дня. Да здравствует социальная дистанция!", - подписал фото автор публикации.
"Коронавирус только по выходным работает", "в 11 утра нет ни 20, ни 31 троля до московского, а там фиг словишь 13 до звезды. В метро интервал больше 7 минут. Не фоткала. Но чувак ходил по станции, маски высматривал", - пишут харьковчане в комменатриях.
"Скорая" забрала Влада Яму с эфира "Танців з зірками", в каком он сейчас состоянии: "Станцевал...", фото
"Как не стыдно": шалун Артур Пирожков бесстыдно засветил свои "причиндалы", у Тарзана появился конкурент
"Невеста" Харламова заткнула за пояс Волочкову своим идеальным шпагатом: "Как струна"
Женьки из "Сватов" больше нет: Анна Кошмал поразила вульгарным видом на съемках "Папика"
Ранее мы писали, что огромное скопление людей в 6-й поликлинике огорошило харьковчан.
В телеграм-канале "Харьков life"появилось видео из 6-й поликлинники. Известно, что люди стоят в очереди в кабинет, где принимают анализы крови.
"6 поликлиника, очередь в 1 кабинет приема анализа крови 17.11.20. Не переживайте, вирус и другие болезни передаются только в ресторанах и Кафе в выходные и после 22:00", - пишет автор публикации.
К слову, в харьковском метро люди едва помещаются в вагон, фото:"Вирусом же только в выходные заражаются?".
Как сообщала Politeka, сотни харьковчан взбунтовались против карантина, терпение закончилось: "требуем отставки правительства".
Также Politeka писала, что жена тяжелобольного Кернеса огорошила словами, фото: "Поэтому отдохни, умоляю!".