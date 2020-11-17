В Харькове сильно избили известного режиссера Леонида Садовского

Как пишет Politeka.net, нападение произошло 14 ноября в Московском районе Харькова. 71-летнего мужчину ударили несколько раз по голове, когда тот шел домой.

Злоумышленник подкрался к нему сзади, после ударов неустановленным предметом Садовский потерял сознание. Когда он очнулся, то дошел домой и рассказал о произошедшем жене, которая вызвала медиков.

Заслуженного деятеля искусств госпитализировали и провели операцию. Однако в ночь на 16 ноября мужчина умер.

Полиция устанавливают личности причастных к преступлению и осуществляют меры по их задержанию.

Ранее мы писали, что в Харькове скончался хирург высшей категории Борис Бабынкин.

Об этом сообщили в Институте общей и неотложной хирургии.

Врач скончался во вторник, 10 ноября, на 66-м году жизни.

"На 66 году ушел из жизни Бабынкин Борис Иванович, выдающийся врач - хирург высшей категории, врач - уролог, заведующий приемным отделением нашего института», - говорится на сайте Института.

Волонтер Наталья Попова на своей странице в Facebook сообщила, что Борис Бабынкин умер от осложнений, вызванных китайским вирусом.

К слову, харьковчан припугнули "вечным" карантином: в МОЗ дали исчерпывающий ответ.

Как сообщала Politeka, харьковчане отреагировали на слова соратников Кернеса, "правду долго будут скрывать".

Также Politeka писала, что харьковчане прощаются с родными, которых забрал китайский вирус: "Сложно было смириться с этим".