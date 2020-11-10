В Харькове "скорая" попала в ДТП
Об этом сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.
Водитель ВАЗ пытался проскочить и не пропустил автомобиль скорой Peugeot, который двигался с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами.
Люди в ДТП не пострадали, но на водителя составлен админпротокол.
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Ранее мы писали, что в Харькове начали действовать новые карантинные ограничения.
С понедельника 9 ноября в Харькове, который в “красной” зоне эпидемической опасности начали действовать новые карантинные ограничения.
Среди таких ограничений – перевод школьников на дистанционную форму обучения, ограничение времени работы предприятий торговли и развлекательных заведений.
Аптеки, продуктовые магазины и продуктовые отделы супермаркетов будут работать без временных ограничений.
К слову, харьковчан припугнули "вечным" карантином: в МОЗ дали исчерпывающий ответ.
Как сообщала Politeka, харьковчане отреагировали на слова соратников Кернеса, "правду долго будут скрывать".
Также Politeka писала, что харьковчане прощаются с родными, которых забрал китайский вирус: "Сложно было смириться с этим".