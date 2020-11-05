В Харькове на станции метро "Университет" мужчина спрыгнул с платформы на рельсы

Как сообщает Politeka.net, видео опубликовали очевидцы в телеграмм-канале.

Как рассказали свидетели происходящего, у мужчины упала на рельсы сумка, и он решил самостоятельно за ней спуститься. Осуществить "план" по спасению сумки ему помог товарищ.

"Тот самый момент, когда содержимое сумки дороже собственной жизни", - говорится в сообщении.

Мужчине повезло и он не пострадал.

Ранее мы писали, что чиновники и друзья Геннадия Кернеса опровергли информацию о смерти мэра, но харьковчане не верят их словам.

Пользователи сети начали возмущаться и проводить "расследования".

"Вы заметили, что Павел Фукс разговаривает каждый день с Геннадием Кернесом, но вот дилемма даже аудио интервью мэр Харькова дать не может. Единственная спекуляция на которую могут пойти авантюристы из Харькова, записать голос Кернеса с благодарностью для жителей города за поддержку, но сделает это не сам мэр, а нейросеть. Геннадий Кернес в медикаментозной коме, а дешевые манипуляторы продолжают обманывать харьковчан", - пишут в телеграм-канале "Сплетница".

"Как Ленин - живее всех живых уже третий месяц?", " И долго они будут скрывать правду, врать и извиваться", "Какими надо быть идиотами, харьковчане, чтобы голосовать за очень больного человека, если не сказать другое слово...", "Я думаю,там все очень плохо.Это просто тянут время.Зачем это ему?Непонятно", "Конечно жив, но лишь в памяти", - пишут украинцы в комментариях.

К слову, харьковчан припугнули "вечным" карантином: в МОЗ дали исчерпывающий ответ.

Как сообщала Politeka, харьковчане отреагировали на слова соратников Кернеса, "правду долго будут скрывать".

Также Politeka писала, что харьковчане прощаются с родными, которых забрал китайский вирус: "Сложно было смириться с этим".