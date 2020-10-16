Несмотря на то, что Харьков вошел в «красную» зону, транспорт в городе будет работать в полном объеме

Об этом сообщил первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов на своей странице в социальной сети Фейсбук, передает Politeka.net.

По словам чиновника, контроль за соблюдением масочного режима в транспорте существенно усилится.

«В метро его будут контролировать не только на входах на станции, но и на платформах и вагонах», – говорится в сообщении.

По словам начальника управления превентивной деятельности ГУНП в Харьковской области Сергея Бирбасова, в в батальон полиции по работе в метрополитене направлено подкрепление. Это полицейские из территориальных подразделений.

В комментарии изданию «Город Х» директор КП «Харьковский метрополитен» Вячеслав Стаматин отметил, что в вагонах сложно отследить нарушителей, поскольку вагоны непроходные. Поэтому дежурные по станции и полиция будут внимательно мониторить поток пассажиров метро в вестибюле.

Ранее мы писали о том, что Кабинет министров Украины отправил в парламент два законопроекта, которыми предлагается изменить размеры штрафов за нарушение санитарных норм для граждан Украины и для тех, кто обязан это контролировать. Штраф за то, что человек появится в общественном месте без маски, или она будет надета на подбородке, ухе или на лбу, составит 170 гривен. При повторном нарушении сумма штрафа вырастет до 255 гривен.

Для тех, кто обязан следить за соблюдением карантинных норм в общественном транспорте или в магазине, штраф предлагается установить в размере от 3400 до 5100 грн.

Напомним, нестандартная защита от вируса в троллейбусе насмешила харьковчан.

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