Нарушителям грозит не только административная, но и уголовная ответственность

На Харьковщине полиция усиливает контроль за соблюдением карантинных ограничений из-за постоянно растущего количества новых случаев заражения

Как передает Politeka.net со ссылкой на ГУ Нацполиции в Харьковской области, усилен контроль за соблюдением запрета работы развлекательных заведений и заведений общественного питания после 22:00 и до 7:00, концертов и дискотек, приемом посетителей в торгово-развлекательных заведениях, кинотеатрах, посещением учебных заведений. Религиозные мероприятия должны проводиться только при условии пребывания не более одного человека на 10 квадратных метрах площади здания.

За нарушение правил карантина гражданам грозит как административная, так и в некоторых случаях криминальная ответственность.

На прошлой неделе полиция начала более активно проверять и соблюдение карантина в общественном транспорте. Так, очевидцы сообщили в соцсетях, что правоохранители оштрафовали водителя троллейбуса за превышение количества пассажиров.

Проверке подверглись и маршрутки. Стражи порядка следят не только за количеством людей в салоне, но и за тем, были ли те в масках.

Ранее сообщалось, что в Украине планируют повысить штрафы за несоблюдение карантинных предписаний. За одно нарушение карантина с предпринимателей могут взыскать от 31 до 51 тысячи гривен.

По словам народного депутата от «Слуги народа» Михаила Радуцкого, соответствующий законопроект внесут на рассмотрение Рады уже на следующей сессии.

За последние сутки на Харьковщине выявлено 651 новый случай заражения, три человека скончались. Регион стабильно закрепился на втором месте по количеству заболевших после Киева. Тройку лидеров замыкает Львовщина.

Напомним, нестандартная защита от вируса в троллейбусе насмешила харьковчан.

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