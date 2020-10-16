На станции метро "Героев труда" в Харькове активизировался циничный вор

О том, что там орудует злоумышленник, в телеграмм-канале «ТРУХА» сообщила мать потерпевшей.

«Сегодня около 8.00 на станции метро Героев труда между стеклянными дверьми при входе именно в метро, у моей дочери-подростка какой-то мужик внаглую выдернул телефон из переднего кармана толстовки, отсоединив на ходу проводные наушники. Телефон был куплен три дня назад в подарок, дочка оооочень расстроена», – пишет женщина.

Когда девочка обратилась к сотруднику полиции, оказалось, что буквально 10 минут назад аналогичный случай произошел на другом выходе из метро. Заявление в полицию написали, однако какими будут результаты поиска, потерпевшая гадать не берется.

Для того, чтобы предостеречь других, харьковчанка оставила приметы преступника:

«Мужчина на вид 30-40 лет, худощавого телосложения, одет в темно-синюю куртку и штаны того же цвета, ну и, конечно, в маске».

Ранее мы рассказывали о том, что в поселке Малая Даниловка Харьковской области мужчина, угрожая ножом, забрал деньги, которые были в частном доме.

Злоумышленник завладел 5 млн грн, $60 тыс., €35 тыс. и кошельком няни, которая в это время была в доме с двухмесячным ребенком, отмечено в сообщении правоохранителей.

Мы также писали, что в Харьковской области спящего мужчину ограбили на вокзале.

Инцидент произошел на железнодорожной станции «Лозовая», передает Единый судебный реестр.

Случайный прохожий увидел, как к лавочке, на которой спал мужчина, подошел незнакомец и попросил выпить стоявшее рядом пиво. Убедившись наверняка, что мужчина спит, воришка ловко вытащил мобильник из кармана и ушел.

Напомним, на Харьковщине пенсионерка "позолотила" ручку мошенницам на тысячи долларов.

Как сообщала Politeka, в Харькове трое парней совершили налет на магазин среди бела дня.

Также Politeka писала, что карманники устроили охоту на харьковчан в центре города.