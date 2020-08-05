В Харькове появился подозрительный тип, который ходит по подъездам и проверяет закрыты ли двери квартир

О возможном домушнике сообщили очевидцы в группе "Х**вый Харьков".

Также, в сообщении говорится, что мужчина ходит не один, а с напарником. Но он на камеру не попал.

"Будте острожны! Этот человек ходил по ЖК Дуэт дергал ручки, с ним ещё был парень в панамке, но его на камере не видно. Также его замечали в ЖК на Масельського",- написал автор.

Кроме того, мы писали, что в Харькове разыскивают мужчину, который оставил ребенка без дорогого и дефицитного лекарства.

Там же опубликовали снимок предполагаемого вора, которого зафиксировали камеры видеонаблюдения.

«Вчера на парковке "Рост" на Клочковской из машины ниссан кашкай гражданин украл лекарство для ребенка. Заява написана, но результатов от полиции нет. Может, кто знает этого ублюдка и поможет найти. Лекарство очень дорогое и в Украине такого нет. Спасибо. 0677151692», – говорится в сообщении.

Напомним, на Харьковщине пенсионерка "позолотила" ручку мошенницам на тысячи долларов.

Как сообщала Politeka, в Харькове трое парней совершили налет на магазин среди бела дня.

Также Politeka писала, что карманники устроили охоту на харьковчан в центре города.