Единственный курсант, выживший в авиакатастрофе под Чугуевом, Вячеслав Золочевский получил медаль «За воинскую службу Украине»

Вручил награду курсанту Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба руководитель военного вуза генерал-майор Александр Туринский, передает АрміяInform.

По информации журналистов, приказ о награждении курсантов и членов экипажа АН-26Ш президент Украины Владимир Зеленский подписал 6 октября.

Туринский пожелал Золочевскому скорейшего выздоровления. Сам же курсант уже сообщил о том, что после лечения и реабилитации вернется в родной вуз.

«Я сделал свой выбор и решил продолжить обучение в университете по выбранной специальности», – рассказал Вячеслав.

Он поблагодарил всех, кто переживал за его здоровье, посещал во время лечения в госпитале и поддерживал его и семью.

Ранее юноша говорил, что в момент катастрофы его буквально выбросило из самолета, что и спасло ему жизнь.

«Я сидел на втором рабочем месте. Вдруг начался крен, я ударился головой, был в отключке. Когда очнулся, все было, как в фильме ужасов», – вспоминал он. Обломки фюзелажа спасли Вячеслава от ожогов.

Мало кто знает, что отец курсанта Виталий Золочевский – тоже летчик. Он трижды попадал в авиакатастрофы.

«Я падал три раза. То, что сын выжил, – это говорит о том, что он сын своего отца", – рассказал Виталий Золочевский изданию «Сегодня».

Как известно, вечером 25 сентября военный самолет Ан-26 потерпел крушение возле Чугуева. Он совершал учебный полет. На борту находились 27 человек: семь офицеров и 20 курсантов. Выжил только Вячеслав Золочевский.

Через несколько дней после трагедии в сети появилась визуализация последнего полета Ан-26 с курсантами, а также второго Ан-26, который успешно приземлился в Чугуеве незадолго до катастрофы.

Напомним, стали известны первые результаты расследования катастрофы Ан-26 под Харьковом.

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