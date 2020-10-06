В Харькове прощаются с жертвами крушения военного учебного самолета Ан-26Ш под Чугуевом
Траурные мероприятия проходят на площали Свободы, передает Politeka.net со ссылкой на прямой эфир «ТСН». Чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз.
Как видно на записи, у катафалков с телами погибших выстроились по девять курсантов, которые выносят из машин гробы.
Первым на место прощания несут тело майора Богдана Кишени, командира авиационного отряда транспортной авиационной эскадрильи, учебно авиационной бригады Харьковского национального университета Воздушных Сил им. И. Кожедуба. Его, а также старшего лейтенанта Ашрафа Мсую и прапорщика Евгения Иванова похоронят в Чугуеве.
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У специальных постаментов гробы ждут побратимы и родственники погибших.
В целом же, хоронить членов экипажа и курсантов будут в разных местах - там, где решили их родные. По предварительной информации, тела родственникам доставят домой самолетами в 11 регионов Украины.
На церемонию прощания приехал и президент Украины Владимир Зеленский.
В связи с траурными мероприятиями движение в центре Харькова перекрыто.
Провести курсантов и пилотов самолета в последний путь пришли и тысячи простых харьковчан, многие из которых не скрывают своих слез.
«Парням вечная память. Вся Украина скорбит», «Вечная память! Не передать словами, только слезы. Держитесь, родители», «Вечная память», – пишут в комментариях в соцсетях.
Как известно, вечером 25 сентября военный самолет Ан-26 потерпел крушение возле Чугуева. Он совершал учебный полет. На борту находились 27 человек: семь офицеров и 20 курсантов. Выжил только один курсант Вячеслав Золочевский, который сейчас находится на лечении в госпитале.
Напомним, родные погибшего в авиакатастрофе в Чугуеве растрогали рассказом.
Как писала Politeka, убитая горем мама харьковского курсанта обратилась к сыну, фото.
Также Politeka сообщала, семьи погибших под Харьковом курсантов получат компенсации.