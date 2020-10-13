Жительница Харькова, оплатив проезд через E-ticket, попала в неприятности

О том, что произошло в половине восьмого утра во вторник, 13 октября, в трамвае №23 на остановке Автогенная, рассказали в телеграмм-канале «ХС Харьков».

«Меня схватили два амбала, якобы за неуплату проезда. Хотя я оплатила через е-тикет. Они забрали у меня проездной и не отпускали. Вытащили на остановке. Я сказала, чтобы меня не трогали, и вызвала полицию», – говорится в публикации.

Приехав по указанному адресу, патрульные, со слов пассажирки, пытались сделать ее виноватой во всем, чтобы в дальнейшем она оплатила штраф. Однако она потребовала проверить проезной. И, как оказалось, проезд действительно был оплачен, просто в системе произошел какой-то сбой.

Однако действия полиции и «контролеров» не на шутку возмутили харьковчанку.

«Только один вопрос — имеет ли право такая «проверка» хватать людей, как преступников и, ничего не объясняя, требовать штраф?! Вокруг люди, естественно, смотрели и даже не вмешались, хоть я и кричала! Вот такие реалии. Будьте осторожны, сразу вызывайте полицию и ничего не платите!», – подытожила она.

Тут же размещены и пара фотографий лысых мужчин крепкого телосложения, которые стоят на остановке.

Ранее мы писали о том, что водитель маршрутки выставил из салона пенсионерку, которая отказалась платить за проезд. В свою очередь она пригрозила ему расплатой, сняв мужчину на телефон.

Напомним, харьковских водителей предупредили о грядущих неудобствах.

Как сообщала Politeka, в Харькове жизнь пассажира маршрутки оборвалась на глазах у людей.

Также Politeka писала, что в Харькове разгорелся скандал после побоища в маршрутке.