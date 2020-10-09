Мэр пока что лично на связь не выходит

В Харьковском горсовете информацию о недееспособности Геннадия Кернеса, который лечится в Шарите, назвали бредом

Пресс-секретарь мэрии Юрий Сидоренко на брифинге 9 октября опроверг все слухи о том, что у градоначальника был инсульт, и он не может говорить, передает «Depo. Харьков».

«Никакого инсульта, никакой потери речи. Все в головах политических оппонентов», – заявил он.

Сидоренко напомнил, что 8 октября общественный деятель и адвокат Анатолий Родзинский заявлял о плохом состоянии чиновника, апеллируя информацией, полученной якобы из Шарите.

«В «Шарите» никто бы с ним не разговаривал. Он не брат, не сват и даже не собачка действующего мэра», – сказал, как отрезал, представитель мэрии.

Он также сообщил о том, что вскоре Кернес вернется домой. Правда, конкретные даты не прозвучали:

«На данный момент ждем, очень сильно ждем, когда он вернется. Нам говорят, ждать осталось недолго».

По его словам, сессия горсовета может быть объявлена в любой момент. Право созыва есть не только у мэра, но и у человека, исполняющего его обязанности.

«Полномочия депутатов этого созыва продолжаются до того, как вступят в силу полномочия депутатов следующего созыва, это нескоро, поэтому сессия может быть собрана в любой момент, тем более, что бюджет нужно принимать», – прозвучало на брифинге.

Как известно, Геннадий Кернес перестал появляться на публике после Дня города 23 августа. С 10 сентября он взял больничный, а вскоре стало известно, что состояние чиновника ухудшилось.

16 сентября его самолетом доставили в Берлин, где в клинике «Шарите» он проходит лечение от COVID-19.

Напомним, во сколько обошелся перелет и лечение Кернеса.

Как сообщала Politeka, харьковчане возмутились срочной эвакуацией Кернеса в Германию.

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