Сотрудники Государственной пограничной службы Украины вместе со спасателями потушили два пожара, которые перекинулись через границу с территории России

Об этом сообщило Восточное региональное управление ГСЧС на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Сначала наряд отдела «Дергачи» на камерах видеонаблюдения неподалеку от села Ветеринарное увидел пожар, который разгорелся на территории Российской Федерации. Сильный ветер способствовал тому, что огонь очень скоро перебросился на территорию Украины.

Затем пограничники обнаружили пожар уже на территории Украины неподалеку от Одноробивки: за километр от границы горела лесополоса.

Совместно с пожарниками сотрудники ГСЧС ликвидировали огонь.

Тем временем на территории Харьковщины продолжают бушевать пожары, которые уничтожают сотни гектаров сухастоя и наносят огромный вред экосистемам. Так, только за 8 октября в регионе выгорело более 130 гектаров площадей.

От пожаров пострадали и жители поселка Жихарь в Основянском районе Харькова. Поджог сухого камыша обернулся масштабным ЧП, в результате которого было уничтожено несколько жилых домов, а людей пришлось эвакуировать из зоны бедствия.

В ликвидации огня принимали участие 15 пожарных автоцистерн и 55 человек личного состава ДСНС, местная пожарная команда поселка Васищево, пожарный поезд, три автоцистерны для подвоза воды коммунального предприятия, три пожарных автоцистерны Октябрьского лесхоза. По предварительным оценкам, огонь распространился на площадь 30 гектаров.

Учитывая большую площадь пожара, на помощь спасателям прибыли волонтеры общественной организации «Гражданский воздушный патруль», которые, патрулируя своими самолетами окружающую территорию, сообщали о направлении распространения фронта пламени и новые очаги возгораний.

Напомним, в Харькове дворники жгут траву и листья прямо под жилыми домами.

Как писала Politeka, Харьковщину охватили масштабные пожары, спасатели сбились с ног.

Также Politeka сообщала, что запах гари травит харьковчан, воздух сильно загрязнен.